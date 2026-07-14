«Локомотив» — ЦСКА: в первой половине игры команды голов не забили

В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Команды играют на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». На момент написания новости счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды голов не забили.

18 июля «Локомотив» проведёт товарищеский матч с казанским «Рубином». Игра пройдёт на учебно-тренировочной базе железнодорожников «Баковка». ЦСКА 18 июля встретится с московским «Динамо» в матче Братского кубка. 1-й тур нового сезона РПЛ состоится 24-27 июля. Армейцы примут «Балтику», а «Локомотив» — «Ахмат».