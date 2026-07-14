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«Локомотив» — ЦСКА: в первой половине игры команды голов не забили

«Локомотив» — ЦСКА: в первой половине игры команды голов не забили
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В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Команды играют на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». На момент написания новости счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 июля 2026, вторник. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Ненахов – 47'    
Удаления: Ньямси – 54' / нет

В первой половине игры команды голов не забили.

18 июля «Локомотив» проведёт товарищеский матч с казанским «Рубином». Игра пройдёт на учебно-тренировочной базе железнодорожников «Баковка». ЦСКА 18 июля встретится с московским «Динамо» в матче Братского кубка. 1-й тур нового сезона РПЛ состоится 24-27 июля. Армейцы примут «Балтику», а «Локомотив» — «Ахмат».

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