В «Спартаке» одним словом отреагировали на логотип для «Родины» от студии Артемия Лебедева

Московский «Спартак» в ролике, анонсирующем переход испанского левого защитника Виктора Парады из «Алавеса», одним словом отреагировал на логотип «Родины» от студии известного дизайнера Артемия Лебедева.

Фото: Кадр из видео пресс-службы «Спартака»

В видео Парада реагирует на предложенный логотип словом pesadilla, то есть «кошмар».

Видео доступно на странице «Спартака» в «ВКонтакте».

Напомним, в итоге «Родина» отказалась от логотипа студии Артемия Лебедева.

За «Спартак» Парада будет выступать под 33-м номером. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три результативные передачи. Его соглашение с испанским клубом было рассчитано до лета 2029 года. Как сообщает пресс-служба красно-белых, 24-летний футболист уже присоединился к тренировкам в составе новой команды.