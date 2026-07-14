Экс-игрок «МЮ» и «ПСЖ» Андер Эррера перешёл в «Сарагосу»

Испанская «Сарагоса» на официальном сайте объявила о переходе в команду 36-летнего полузащитника Андера Эрреры в качестве свободного агента.

Футболист подписал с арагонцами трудовой договор, срок действия которого рассчитан на один сезон.

Андер Эррера является воспитанником «Сарагосы», за этот клуб он выступал и на раннем этапе взрослой карьеры. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Атлетик» Бильбао, «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Бока Хуниорс». В 12 матчах нынешнего сезона Эррера забил один гол за аргентинский клуб. Помимо этого, ранее футболист защищал цвета национальной команды Испании.