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Ян Зоммер перешёл из «Интера» в «Брюгге»

Ян Зоммер перешёл из «Интера» в «Брюгге»
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Швейцарский голкипер Ян Зоммер стал игроком «Брюгге». О подписании контракта с 37-летним вратарём, который покинул итальянский «Интер» в статусе свободного агента, официально сообщила пресс-служба бельгийской команды. С Зоммером был подписан контракт на три года — до лета 2029-го.

«Добро пожаловать в клуб, Ян!» — говорится в обращении пресс-службы «Брюгге» на официальном сайте команды.

Зоммер выступал за «Интер» с августа 2023 года, а до этого защищал цвета мюнхенской «Баварии». Ранее «Интер» объявил о трансфере итальянского голкипера с российскими корнями Ивана Проведеля, который был приобретён у римского «Лацио».

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