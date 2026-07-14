В «Спартаке» пошутили про приз лучшему комментатору РПЛ после скандала с Геничем

Пресс-служба «Спартака» в ролике, анонсирующем переход испанского левого защитника Виктора Парады из «Алавеса», пошутила про лучшего комментатора Российской Премьер-Лиги после скандала с участием Константина Генича. Напомним, журналист не выиграл награду лучшему комментатору от «WINLINE Герои РПЛ», его опередил Роман Нагучев. После этого воспитанник красно-белых заявил о несогласии с итогом голосования, а также рассказал о желании уйти с «Матч ТВ», но затем удалил высказывания.

Фото: Кадр из видео пресс-службы «Спартака»

В видео «Спартака» ИИ, отвечая на вопрос Парады о лучшем комментаторе РПЛ, сгенерировал фотографию, соединив лица Генича и Нагучева.

Видео доступно на странице «Спартака» в «ВКонтакте».

За «Спартак» Парада будет выступать под 33-м номером. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три результативные передачи. Его соглашение с испанским клубом было рассчитано до лета 2029 года. Как сообщает пресс-служба красно-белых, 24-летний футболист уже присоединился к тренировкам в составе новой команды.