Виктор Парада обратился к болельщикам «Спартака» после трансфера

Новичок «Спартака» Виктор Парада обратился к болельщикам красно-белых после трансфера в московский клуб. О переходе 24-летнего испанца из «Алавеса» было официально объявлено во вторник, 14 июля.

«Привет, болельщики! Счастлив быть здесь! С нетерпением жду начала работы с командой, чтобы помочь добиться успеха великому клубу. Спасибо большое! Увидимся совсем скоро!» — сказал Парада в видео, опубликованном пресс-службой красно-белых в телеграм-канале «Спартака».

С Парадой был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. За новый клуб он будет выступать под 33-м номером. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.