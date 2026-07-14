Майкл Оуэн: очень впечатлён Олисе, меня поразили темпы его прогресса

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высоко отозвался о нападающем национальной команды Франции Майкле Олисе.

— Что делает Олисе особенным, насколько вам хотелось бы играть вместе с ним, как думаете, попал бы он в нынешнюю сборную Англии, если бы решил представлять её?

— Попал бы он в сборную Англии? Он бы туда попал без проблем! Олисе — один из лучших игроков в мире прямо сейчас, говорю это не из-за эмоций, а потому что считаю, он очень сильно прибавил за последние год-два. Олисе всегда был очень хорош в «Кристал Пэлас», но он вывел свою игру на совершенно новый уровень и быстро превратился в одного из самых опасных футболистов в мире. У Майкла хороший дриблинг, а ещё он хорошо умеет пасовать, бегать, забивать голы — может практически всё. Олисе смертельно опасен для обороны соперника, думаю, что он бы без проблем попал в любую сборную мира. Очень впечатлён им, меня поразили темпы его прогресса за последние год-два, — приводит слова Оуэна Get French Football News.