«Локомотив» — ЦСКА: Ненахов открыл счёт в матче на 47-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Команды играют на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу «Локо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте защитник красно-зелёных Максим Ненахов ударом в ближний угол открыл счёт в игре.

18 июля «Локомотив» проведёт товарищеский матч с казанским «Рубином». Игра пройдёт на учебно-тренировочной базе железнодорожников «Баковка». ЦСКА 18 июля встретится с московским «Динамо» в матче Братского кубка. 1-й тур нового сезона РПЛ состоится 24-27 июля. Армейцы примут «Балтику», а «Локомотив» — «Ахмат».