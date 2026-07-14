Канищев: куда «Зениту» ещё Головин? Команда и так суперукомплектована и возит всех в РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев выступил против возможного перехода полузащитника «Монако» Александра Головина в санкт-петербургский клуб.

«Не хотел бы видеть Головина в «Зените». Пусть лучше едет в Саудовскую Аравию и заработает денег. Здесь он, правда, тоже может заработать. Но я не знаю, уж куда «Зениту» ещё? Кого только сюда не хотят — и Головина, и Тюкавина, всех. А с кем играть они будут? Найдётся хоть одна команда, которая сможет создать конкуренцию «Зениту»?

Чемпионат без хорошей и конкурентной борьбы неинтересен. А у нас получается, что одна команда суперукомплектована и всех возит. Пусть лучше Головин усилит ЦСКА. Это будет более уважительно к клубу, который его воспитал. Команда станет достойным конкурентом для «Зенита» и всех остальных клубов. Я бы не хотел, чтобы он переходил в «Зенит», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.