«Локомотив» — ЦСКА: Жерзино Ньямси удалён на 54-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Команды играют на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу «Локо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 54-й минуте за две жёлтые карточки был удалён защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси. Команды продолжили игру в равных составах. Вместо француза на поле появился защитник Глеб Белотелов. Ранее, на 47-й минуте, защитник красно-зелёных Максим Ненахов ударом в ближний угол открыл счёт в матче.

18 июля «Локомотив» проведёт товарищеский матч с казанским «Рубином». Игра пройдёт на учебно-тренировочной базе железнодорожников «Баковка». ЦСКА 18 июля встретится с московским «Динамо» в матче Братского кубка. 1-й тур нового сезона РПЛ состоится 24-27 июля. Армейцы примут «Балтику», а «Локомотив» — «Ахмат».