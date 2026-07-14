15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев выступил против расширения чемпионата мира до 64 команд

Валерий Газзаев выступил против расширения чемпионата мира до 64 команд
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев высказался о возможном увеличении количества участников чемпионата мира до 64 сборных. На ЧМ-2026 впервые сыграли 48 национальных команд.

«48 команд на чемпионате мира — это оптимальный вариант. Прочитал, что ФИФА рассматривает расширение до 64 команд. Мне кажется, это уже перебор. В таком случае чемпионат мира будет проходить два месяца — это невозможно. А 48 команд полностью приветствую. Это популяризация футбола во всём мире. Считаю, что это оптимальное число команд», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Полуфинал ЧМ-2026, который должен войти в историю! Франция и Испания обещают шоу. LIVE
Live
Полуфинал ЧМ-2026, который должен войти в историю! Франция и Испания обещают шоу. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android