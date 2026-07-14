Валерий Газзаев выступил против расширения чемпионата мира до 64 команд

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев высказался о возможном увеличении количества участников чемпионата мира до 64 сборных. На ЧМ-2026 впервые сыграли 48 национальных команд.

«48 команд на чемпионате мира — это оптимальный вариант. Прочитал, что ФИФА рассматривает расширение до 64 команд. Мне кажется, это уже перебор. В таком случае чемпионат мира будет проходить два месяца — это невозможно. А 48 команд полностью приветствую. Это популяризация футбола во всём мире. Считаю, что это оптимальное число команд», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.