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Дуайт Йорк ответил, сравнится ли Мбаппе с Месси и Роналду в историческом контексте

Дуайт Йорк ответил, сравнится ли Мбаппе с Месси и Роналду в историческом контексте
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк ответил, возможно ли будет сравнить нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду в контексте оставленного в мировом футболе наследия.

«Думаю, Килиан Мбаппе немного не дотянет до уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые считаются величайшими игроками всех времён, но считаю, что его запомнят как величайшего футболиста в истории чемпионатов мира.

Здесь есть разница. Возможно, он не величайший игрок всех времён, но определённо войдёт в пятёрку лучших. Чтобы стать величайшим футболистом в истории, ему нужно каждый год доходить до поздних стадий Лиги чемпионов и выигрывать её, завоевать все «Золотые мячи», а ещё ему необходимо сделать всё это как минимум в течение следующих четырёх лет, чтобы его действительно можно было считать величайшим игроком всех времён.

Но Килиан, безусловно, украсил чемпионат мира своей ослепительной техникой и динамикой, а также своим творчеством и интеллектом, которые тоже уникальны», — приводит слова Йорка Tribal Football.

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