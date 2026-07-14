«Локомотив» победил ЦСКА в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Команды играли на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». Победу со счётом 1:0 в одержали игроки «Локо».

На 47-й минуте защитник красно-зелёных Максим Ненахов ударом в ближний угол открыл счёт в матче. На 54-й минуте за две жёлтые карточки был удалён защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси. Команды продолжили игру в равных составах. Вместо француза на поле появился защитник Глеб Белотелов.

18 июля «Локомотив» проведёт товарищеский матч с казанским «Рубином». Игра пройдёт на учебно-тренировочной базе железнодорожников «Баковка». ЦСКА 18 июля встретится с московским «Динамо» в матче Братского кубка. 1-й тур нового сезона РПЛ состоится 24-27 июля. Армейцы примут «Балтику», а «Локомотив» — «Ахмат».