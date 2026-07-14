Ахмед Давлитгереев проведёт сезон-2026/2027 в «Уфе»

Полузащитник «Ахмата» Ахмед Давлитгереев переходит в «Уфу» на правах аренды. Клубы сообщили об этом в своих социальных сетях.

Соглашение об аренде 21-летнего игрока рассчитано до конца июня 2027 года. Отметим, футболист является воспитанником чеченского клуба, в 55 матчах молодёжной команды он смог забить шесть мячей.

По результатам прошлого клубного сезона «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место турнирной таблицы Мир Российской Премьер-Лиги. «Уфа» также набрала 37 очков и заняла 15-ю строчку в Лиге Pari. В 1-м туре сезона-2026/2027 она обыграла «Ленинградец» со счётом 3:0 и возглавила таблицу Первой лиги.