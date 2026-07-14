Норвежские истребители сопроводили самолёт сборной в аэропорт

Истребители норвежских военно-воздушных сил встретили и сопроводили самолёт национальной команды в аэропорт. Норвежцы вернулись на родину из США после вылета с чемпионата мира — 2026, завершив свой путь на турнире в матче 1/4 финала со сборной Англии (1:2).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).