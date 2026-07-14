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Норвежские истребители сопроводили самолёт сборной в аэропорт

Норвежские истребители сопроводили самолёт сборной в аэропорт
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Истребители норвежских военно-воздушных сил встретили и сопроводили самолёт национальной команды в аэропорт. Норвежцы вернулись на родину из США после вылета с чемпионата мира — 2026, завершив свой путь на турнире в матче 1/4 финала со сборной Англии (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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