Защитник сборной Бельгии Мёнье перейдёт в «Сандерленд» — Орнштейн

Бельгийский защитник Тома Мёнье может пополнить состав «Сандерленда» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, речь идёт о трудовом договоре, рассчитанном на два сезона. В ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта.

Тома Мёнье является воспитанником бельгийского футбола. Ранее футболист на взрослом уровне выступал за «Брюгге», «Пари Сен-Жермен», «Боруссию» Дортмунд, «Трабзонспор» и «Лилль». Помимо этого, игрок защищает цвета национальной команды Бельгии. На данный момент трансферная стоимость защитника составляет € 1,5 млн.