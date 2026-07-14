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Защитник сборной Бельгии Мёнье перейдёт в «Сандерленд» — Орнштейн

Защитник сборной Бельгии Мёнье перейдёт в «Сандерленд» — Орнштейн
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Бельгийский защитник Тома Мёнье может пополнить состав «Сандерленда» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, речь идёт о трудовом договоре, рассчитанном на два сезона. В ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта.

Тома Мёнье является воспитанником бельгийского футбола. Ранее футболист на взрослом уровне выступал за «Брюгге», «Пари Сен-Жермен», «Боруссию» Дортмунд, «Трабзонспор» и «Лилль». Помимо этого, игрок защищает цвета национальной команды Бельгии. На данный момент трансферная стоимость защитника составляет € 1,5 млн.

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