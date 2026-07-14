Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

Фланговый нападающий сборной Испании Ламин Ямаль в своём аккаунте в социальных сетях выложил фото с голом в ворота национальной команды Франции в матче полуфинала Лиги наций — 2025. Тогда испанская команда победила со счётом 5:4. Сегодня, 14 июля, сборные встретятся вновь в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). Начало — в 22:00 мск.
Фото: Из личного архива Ламина Ямаля
Напомним, на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1. Сборная Франции, в свою очередь, одержала победу в матче с Марокко (2:0).
Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.
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