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Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
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Фланговый нападающий сборной Испании Ламин Ямаль в своём аккаунте в социальных сетях выложил фото с голом в ворота национальной команды Франции в матче полуфинала Лиги наций — 2025. Тогда испанская команда победила со счётом 5:4. Сегодня, 14 июля, сборные встретятся вновь в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). Начало — в 22:00 мск.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивьян – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Из личного архива Ламина Ямаля

Напомним, на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1. Сборная Франции, в свою очередь, одержала победу в матче с Марокко (2:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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