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Парада выбрал 33-й номер в «Спартаке» в честь гонщика Формулы-1 Фернандо Алонсо

Парада выбрал 33-й номер в «Спартаке» в честь гонщика Формулы-1 Фернандо Алонсо
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Испанский защитник Виктор Парада, перешедший в московский «Спартак» из «Алавеса», выбрал в новом клубе 33-й номер в честь любимого гонщика Формулы-1 команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Всё из-за любимого гонщика. Виктор болеет за соотечественника Фернандо Алонсо в Формуле-1. Испанец много лет не может одержать свою 33-ю победу. Этот номер — дань уважения и поддержка», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале.

О переходе было официально объявлено во вторник, 14 июля. С Парадой был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.

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