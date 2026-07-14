15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Том Круз и Робби Уильямс примут участие в церемонии закрытия чемпионата мира — 2026

Том Круз и Робби Уильямс примут участие в церемонии закрытия чемпионата мира — 2026
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте поделилась подробностями церемонии закрытия чемпионата мира — 2026. Мероприятие состоится 19 июля и начнётся за 90 минут до начала финального матча турнира, стартовый свисток в котором прозвучит в 22:00 мск.

Сообщается, что в церемонии примут участие Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, IShowSpeed и Том Круз. Обладательница премий «Эмми», «Грэмми» и «Оскар» Дженнифер Хадсон исполнит гимн США в специальной версии в преддверии финальной игры мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Этот чемпионат мира свихнулся на деньгах. Несите новый
Этот чемпионат мира свихнулся на деньгах. Несите новый
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android