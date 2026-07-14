Том Круз и Робби Уильямс примут участие в церемонии закрытия чемпионата мира — 2026

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте поделилась подробностями церемонии закрытия чемпионата мира — 2026. Мероприятие состоится 19 июля и начнётся за 90 минут до начала финального матча турнира, стартовый свисток в котором прозвучит в 22:00 мск.

Сообщается, что в церемонии примут участие Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, IShowSpeed и Том Круз. Обладательница премий «Эмми», «Грэмми» и «Оскар» Дженнифер Хадсон исполнит гимн США в специальной версии в преддверии финальной игры мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).