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Сын Диего Марадоны — о полуфинале ЧМ с Англией: мой отец не считал бы этот матч обычным

Сын Диего Марадоны — о полуфинале ЧМ с Англией: мой отец не считал бы этот матч обычным
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Диего Марадона-младший высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии. Катализатором футбольного противостояния национальных команд является Фолклендский вооружённый конфликт 1982 года, выигранный Англией. На чемпионате мира 1986 года Диего Марадона назвал свой гол Рукой бога символической местью за поражение Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мой отец не считал бы этот матч обычным, просто очередной игрой. Можем говорить что угодно, но нормальной эта встреча не была и не будет. Для всех аргентинцев и поклонников Марадоны это будет совершенно уникальное событие, которое напомнит обо всём, что связано с Фолклендским конфликтом, о наших братьях, погибших там, а также о том, что случилось с моим отцом в 1986 году. Он выиграл исторический матч, с тех пор ничто не является обычным в матчах с Англией», — приводит слова Диего-младшего Marca.

Ранее министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно потребовал начать новые переговоры по вопросу о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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