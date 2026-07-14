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Защитник «Спартака» Парада приехал на презентацию в качестве новичка клуба с мамой

Защитник «Спартака» Парада приехал на презентацию в качестве новичка клуба с мамой
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Новичок «Спартака» Виктор Парада, перешедший в московский клуб из испанского «Алавеса», приехал на презентацию в качестве игрока красно-белых с мамой. О трансфере было официально объявлено во вторник, 14 июля.

Сегодня же пресс-служба «Спартака» поделилась снимками 24-летнего новичка в клубных цветах. Мать футболиста также приняла участие в презентации сына. Фотография испанца с мамой была опубликована в телеграм-канале красно-белых.

С Парадой был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. За новый клуб он будет выступать под 33-м номером. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.

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