Защитник «Спартака» Парада приехал на презентацию в качестве новичка клуба с мамой

Новичок «Спартака» Виктор Парада, перешедший в московский клуб из испанского «Алавеса», приехал на презентацию в качестве игрока красно-белых с мамой. О трансфере было официально объявлено во вторник, 14 июля.

Сегодня же пресс-служба «Спартака» поделилась снимками 24-летнего новичка в клубных цветах. Мать футболиста также приняла участие в презентации сына. Фотография испанца с мамой была опубликована в телеграм-канале красно-белых.

С Парадой был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. За новый клуб он будет выступать под 33-м номером. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.