Тренер ЦСКА Игдисамов прокомментировал информацию о поиске усиления во вратарскую линию

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после товарищеского матча с «Локомотивом» (0:1) ответил на вопрос, ищет ли команда усиления во вратарскую линию. Голкипером армейцев в этой встрече выступил Владислав Тороп.

«Слухи не комментирую. Нужно ли усиление во вратарскую линию? Нечего сказать, Тороп спокойно играет», — сказал Игдисамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на данный момент восстанавливается от травмы. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в ближайшее время армейцы официально активируют опцию выкупа вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско за 180 млн рублей.