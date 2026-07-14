15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Игдисамов прокомментировал информацию о поиске усиления во вратарскую линию

Тренер ЦСКА Игдисамов прокомментировал информацию о поиске усиления во вратарскую линию
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после товарищеского матча с «Локомотивом» (0:1) ответил на вопрос, ищет ли команда усиления во вратарскую линию. Голкипером армейцев в этой встрече выступил Владислав Тороп.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 июля 2026, вторник. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Ненахов – 47'    
Удаления: Ньямси – 54' / нет

«Слухи не комментирую. Нужно ли усиление во вратарскую линию? Нечего сказать, Тороп спокойно играет», — сказал Игдисамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на данный момент восстанавливается от травмы. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в ближайшее время армейцы официально активируют опцию выкупа вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско за 180 млн рублей.

Материалы по теме
ЦСКА берёт топ-вратаря РПЛ, усиление «Барсы», срыв у «МЮ». Трансферы и слухи за 24 часа
ЦСКА берёт топ-вратаря РПЛ, усиление «Барсы», срыв у «МЮ». Трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android