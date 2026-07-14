Маттеус: Мбаппе стал взрослее. Он понял, что ему больше не нужно вести себя как звезда

Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о лидерских качествах нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе.

«Пример французской суперзвезды Килиана Мбаппе показывает, чего способен добиться тренер от игрока. Под руководством Дидье Дешама Мбаппе стал настоящим лидером. Он мотивирует команду и ведёт её за собой как на поле, так и за его пределами. Когда это необходимо, Килиан способен сделать шаг назад, а ещё он даёт отличные интервью.

Мбаппе стал взрослее. Вероятно, он понял, что в Мадриде ему больше не нужно вести себя как главная звезда, как он порой делал раньше в Париже», — написал Маттеус в своей колонке на Sky Sport Germany.