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В «Локомотиве» заявили, что в клубе нет предложений по Батракову

В «Локомотиве» заявили, что в клубе нет предложений по Батракову
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что железнодорожники не получали предложений по трансферу полузащитника Алексея Батракова в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игроком интересуются европейские клубы, включая «ПСЖ».

«В клубе нет предложений по Батракову», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

— «ПСЖ» делал вам официальное предложение по Батракову?
— Объявим, когда будет официальное предложение. Мы никогда ничего не держим в секрете, — добавил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне в составе железнодорожников 21-летний футболист отметился 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

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