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Канищев: для Аргентины матчи в плей-офф ЧМ даются очень тяжело, а Англия сильна и мощна

Канищев: для Аргентины матчи в плей-офф ЧМ даются очень тяжело, а Англия сильна и мощна
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Бывший российский нападающий Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины. Встреча запланирована на 15 июля в Атланте, США, начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что значит Аргентине везёт на чемпионате мира? Многие команды повылетали из более слабых групп. Главное, чтобы Аргентине физически хватило сил с Англией. Каждый матч для них даётся очень тяжело, играют на издохе. Но они молодцы! Они показывают пример, как должны отдаваться футболу на поле. Этим они подкупают. Безусловно, у них не всё гладко.

Месси решает ключевые вещи в игре, но не участвует в отборе мяча и коллективной обороне. За него приходится отрабатывать. Но он делает вещи другого формата. Меня подкупает игра Аргентины. В матче с англичанами поставлю на них. Хотя Англия в этом году достаточно сильна, мощна и физически подготовлена. Но прогнозы в таких матчах — дело неблагодарное», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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