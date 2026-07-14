15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Игдисамов рассказал, когда получит лицензию PRO

Главный тренер ЦСКА Игдисамов рассказал, когда получит лицензию PRO
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил, когда сможет получить лицензию УЕФА PRO. В данный момент специалист проходит обучение.

«Лицензию PRO я смогу получить только в декабре 2027-го — учиться ещё полтора года. Мне очень нравится, два года прошло — будет третий. Всё по плану», — сказал Игдисамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности главного тренера в концовке минувшего сезона после ухода из клуба швейцарца Фабио Челестини. Текущим летом он был утверждён в качестве главного тренера и подписал двухлетний контркт.

Материалы по теме
ЦСКА берёт топ-вратаря РПЛ, усиление «Барсы», срыв у «МЮ». Трансферы и слухи за 24 часа
ЦСКА берёт топ-вратаря РПЛ, усиление «Барсы», срыв у «МЮ». Трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android