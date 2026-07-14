Главный тренер ЦСКА Игдисамов рассказал, когда получит лицензию PRO

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил, когда сможет получить лицензию УЕФА PRO. В данный момент специалист проходит обучение.

«Лицензию PRO я смогу получить только в декабре 2027-го — учиться ещё полтора года. Мне очень нравится, два года прошло — будет третий. Всё по плану», — сказал Игдисамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности главного тренера в концовке минувшего сезона после ухода из клуба швейцарца Фабио Челестини. Текущим летом он был утверждён в качестве главного тренера и подписал двухлетний контркт.