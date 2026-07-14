Франция — Испания: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2026 начнётся через час

Через один час, в 22:00 мск, на стадионе стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США) начнётся матч полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании. В качестве главного арбитра выступит Иван Бартон из Сальвадора. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1/4 финала Франция победила Марокко (2:0), а Испания — Бельгию (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).