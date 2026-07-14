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Франция — Испания: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2026 начнётся через час

Франция — Испания: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2026 начнётся через час
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Через один час, в 22:00 мск, на стадионе стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США) начнётся матч полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании. В качестве главного арбитра выступит Иван Бартон из Сальвадора. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/4 финала Франция победила Марокко (2:0), а Испания — Бельгию (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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