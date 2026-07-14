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Умяров: «Спартак» готов к Суперкубку, на выездных матчах чувствуем себя как дома

Умяров: «Спартак» готов к Суперкубку, на выездных матчах чувствуем себя как дома
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде 18 июля. Начало — в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Форма прекрасная, как обычно. Хорошо, что будет новая форма, которая будет приносить удачу. Отдохнули по-максимуму, полны сил. Готовы к Суперкубку и чемпионату.

Есть наша любимая «Лукойл-Арена», где болельщики собираются и гонят нас вперёд. Но и на выездных матчах бывает так, что болельщики делают так, что мы чувствуем себя как дома», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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