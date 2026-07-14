Умяров: «Спартак» готов к Суперкубку, на выездных матчах чувствуем себя как дома

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде 18 июля. Начало — в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Форма прекрасная, как обычно. Хорошо, что будет новая форма, которая будет приносить удачу. Отдохнули по-максимуму, полны сил. Готовы к Суперкубку и чемпионату.

Есть наша любимая «Лукойл-Арена», где болельщики собираются и гонят нас вперёд. Но и на выездных матчах бывает так, что болельщики делают так, что мы чувствуем себя как дома», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.