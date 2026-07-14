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«Спартак» показал фильм о новой форме, Титов, Мостовой и Косицын приняли участие в съёмках

«Спартак» показал фильм о новой форме, Титов, Мостовой и Косицын приняли участие в съёмках
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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала семиминутный фильм о форме клуба на новый сезон. Участие в съёмках приняли действующие игроки клуба, бывшие футболисты красно-белых Егор Титов, Александр Ширко и Александр Мостовой, комик Роман Косицын, боец UFC Сергей Павлович и другие.

Согласно сюжету, футболисты «Спартака» остались без формы за час до начала матча, а администратор пытается успеть довести комплект экипировки на домашний стадион красно-белых «Лукойл Арену». Косицын в фильме исполнил роль таксиста, а Мостовой сидит на лавке и отвлекает главного героя, предлагая ему пересмотреть свой гол в ворота «Барселоны».

Посмотреть видео можно на странице московского «Спартака» в соцсети «ВКонтакте».

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