«Нечто совершенно уникальное». Балогун — об отмене красной карточки на ЧМ-2026

Нападающий сборной США Фоларин Балогун прокомментировал решение об отмене его красной карточки на ЧМ-2026.

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда за удаление во встрече 1/16 финала турнира с Боснией и Герцеговиной (2:0), благодаря чему он смог сыграть в 1/8 финала с Бельгией (1:4). Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что общался по этому поводу с Инфантино.

«Моей первой реакцией была радость из-за возвращения в команду, но потом, когда стал всё обдумывать, понял, что это вызовет много споров. Я почти видел, как мои товарищи по команде немного нервничали, потому что это было нечто совершенно уникальное. Чем ближе подходили к игре, тем больше старался сосредоточиться на ней, но это было сложно; столько внешнего шума, которого трудно избежать», – приводит слова Балогуна CBS News.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.