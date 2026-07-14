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«Нечто совершенно уникальное». Балогун — об отмене красной карточки на ЧМ-2026

«Нечто совершенно уникальное». Балогун — об отмене красной карточки на ЧМ-2026
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Нападающий сборной США Фоларин Балогун прокомментировал решение об отмене его красной карточки на ЧМ-2026.

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда за удаление во встрече 1/16 финала турнира с Боснией и Герцеговиной (2:0), благодаря чему он смог сыграть в 1/8 финала с Бельгией (1:4). Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что общался по этому поводу с Инфантино.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Моей первой реакцией была радость из-за возвращения в команду, но потом, когда стал всё обдумывать, понял, что это вызовет много споров. Я почти видел, как мои товарищи по команде немного нервничали, потому что это было нечто совершенно уникальное. Чем ближе подходили к игре, тем больше старался сосредоточиться на ней, но это было сложно; столько внешнего шума, которого трудно избежать», – приводит слова Балогуна CBS News.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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