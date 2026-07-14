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Игрок «Спартака» Умяров признался, что хотел бы получить футболку Месси

Игрок «Спартака» Умяров признался, что хотел бы получить футболку Месси
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что хотел бы получить футболку нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

— Чьи футболки хотели бы получить? Какие есть в коллекции?
— В коллекции, наверное, ни одной такой. Хотел бы, конечно же, Лионеля Месси. И Кристофера Мартинса (улыбается), — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

39-летний Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира по футболу 2026 года, на его счету восемь мячей. В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Англией. Встреча запланирована на 15 июля в Атланте, США, начало — в 22:00 мск.

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