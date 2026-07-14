Полузащитник «Спартака» Мартинс: у меня есть футболка Бускетса, очень ей горжусь

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, что имеет в коллекции футболку экс-хавбека «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетса.

«У меня есть футболка Бускетса, которая у меня появилась, когда играл за сборную Люксембурга. Я ей очень горжусь», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

С момента начала карьеры на взрослом уровне в 2008 году Бускетс выступал за «Барселону». Летом 2023-го после 15 сезонов в составе сине-гранатовых футболист подписал контракт с «Интер Майами». Всего на клубном уровне у него 840 матчей: 19 голов и 62 ассиста. На клубном уровне Бускетс завоевал 35 трофеев: Ла Лигу (девять раз), Кубок и Суперкубок Испании (по семь раз), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (по три раза), а также по разу побеждал в регулярке МЛС, Кубке североамериканской лиги и Кубке МЛС. В составе сборной Испании Бускетс сыграл 143 матча (2+9), а также выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.