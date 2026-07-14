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Юри Тилеманс перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Юри Тилеманс перешёл в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Астон Виллы». Контакт футболиста рассчитан до 2031 года.

«Трудно описать, насколько я горд тем, что присоединился к «Манчестер Юнайтед». Подписание контракта с таким особенным клубом — это невероятное событие, кульминация многолетней преданности делу с тех пор, как я впервые влюбился в футбол.

Мне выпала честь добиться успеха в спорте, это только укрепило мою решимость достичь большего. Амбиции каждого в клубе предельно ясны: мы все полны решимости бороться за самые крупные трофеи в ближайшие годы», — приводит слова Тилеманса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне-2025/2026 Тилеманс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Юри был одним из лидеров сборной Бельгии на чемпионате мира 2026 года, где его национальная команда дошла до стадии 1/4 финала.

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