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Арбитр Федотов разобрал скандальное удаление Эмболо в матче Аргентина — Швейцария

Арбитр Федотов разобрал скандальное удаление Эмболо в матче Аргентина — Швейцария
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал эпизод с удалением форварда сборной Швейцарии Брила Эмболо в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (3:1 д. вр.). На 72‑й минуте арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля нападающего за симуляцию в моменте борьбы с полузащитником Леандро Паредесом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Пытаются зацепиться за удаление Эмболо, но это без толку. Есть подобные примеры и в чемпионате России. Произошло расширение полномочий VAR, они теперь корректируют жёлтые, в том числе в таких эпизодах. Арбитр показал жёлтую Паредесу, это ошибка. В такой игровой ситуации бригада из трёх человек — резервный, главный и первый ассистент — должна была разобраться и увидеть, что никакого фола не было. Так что сами «привезли» себе момент. Симуляция Эмболо очевидная. Если так, это жёлтая карточка на любом участке поля, если нет принципа преимущества. Для VAR это была явная и очевидная ошибка. Они подозвали арбитра и сказали, что была симуляция — посмотри и прими решение. Тот посмотрел, для него это тоже оказалась симуляция. Значит, надо отменять жёлтую Паредесу и показывать её Эмболо, а для того это была вторая карточка.

Давайте представим, что дело было в штрафной. На игроке Швейцарии назначают 11-метровый. Арбитра зовут и говорят — там не пенальти. Он приходит к монитору, смотрит повтор и отменяет 11-метровый. Так как это симуляция, он обязан показать жёлтую швейцарцу. В чём принципиальное отличие от ситуации с Эмболо? Люди просто ещё не успели перестроиться на новые изменения и понять, что происходит. Здесь всё было в рамках протокола VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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