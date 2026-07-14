«Все кричали». Балогун — о реакции сборной США на отмену красной карточки на ЧМ

Нападающий сборной США Фоларин Балогун рассказал о реакции национальной команды на отмену его красной карточки на ЧМ-2026. Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда за удаление во встрече 1/16 финала турнира с Боснией и Герцеговиной (2:0), благодаря чему он смог сыграть в 1/8 финала с Бельгией (1:4). Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что общался по этому поводу с Инфантино.

«Моя команда — как мои братья. Я не мог что-либо сделать или изменить в этой ситуации. Сперва всё было слегка непонятно, ведь команда готовилась играть без меня, а потом мне сказали, что буду участвовать в матче. Мы узнали об этом, когда ехали в автобусе, все кричали — довольно эмоциональная поездка на тренировку.

В конце концов, старались разделять свои эмоции. Мы профессионалы, мне кажется, это было не слишком сложно. Игра с Бельгией была непростой, но были полностью сконцентрированы на ней», — приводит слова Балогуна CBS News.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.