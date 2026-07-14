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Арбитр Федотов высказался о мнении, что судьи тащат Аргентину на ЧМ-2026

Арбитр Федотов высказался о мнении, что судьи тащат Аргентину на ЧМ-2026
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов ответил на мнение, что арбитры помогают сборной Аргентины на чемпионате мира — 2026 года. Ранее претензии к работе рефери высказывали вылетевшие от Аргентины в 1/8 финала и четвертьфинале Египет и Швейцария.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«В чём заговор? И где были петиции, когда отменили красную Балогуна? Не вижу, что на этом чемпионате арбитры кого-то тащат или по-особенному относятся к какой-то команде. Провальным для руководства можно назвать только один матч — Франции с Парагваем. Там ещё могли бы о чём-то говорить, VAR помог назначить пенальти, который принёс французам победу. Там была банальная подножка, если бы VAR не полез, обязательно пошли бы вопросы, что Францию душат. Но даже тут в итоге невозможно докопаться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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