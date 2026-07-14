Арбитр Федотов высказался о мнении, что судьи тащат Аргентину на ЧМ-2026

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов ответил на мнение, что арбитры помогают сборной Аргентины на чемпионате мира — 2026 года. Ранее претензии к работе рефери высказывали вылетевшие от Аргентины в 1/8 финала и четвертьфинале Египет и Швейцария.

«В чём заговор? И где были петиции, когда отменили красную Балогуна? Не вижу, что на этом чемпионате арбитры кого-то тащат или по-особенному относятся к какой-то команде. Провальным для руководства можно назвать только один матч — Франции с Парагваем. Там ещё могли бы о чём-то говорить, VAR помог назначить пенальти, который принёс французам победу. Там была банальная подножка, если бы VAR не полез, обязательно пошли бы вопросы, что Францию душат. Но даже тут в итоге невозможно докопаться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.