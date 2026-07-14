15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Родины» Диас: «Спартак» — большой клуб, не зря его сравнивают с «Реалом»

Тренер «Родины» Диас: «Спартак» — большой клуб, не зря его сравнивают с «Реалом»
Комментарии

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас высказался об ожидании нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и о встрече с московским «Спартаком» в 1-м туре чемпионата России.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— С какими эмоциями ожидаете начало сезона в Российской Премьер-Лиге?
— Конечно, жду первый матч в Премьер-Лиге с нетерпением. Когда я только пришёл в «Родину», был очень вдохновлён тем, что меня ожидает. Я пронёс вдохновение через весь сезон Первой лиги – во многом это и привело нас к успеху. А теперь представь, если у меня были такие эмоции в Первой лиге, какие могут быть сейчас, в РПЛ? Вдохновения в два раза больше.

— Первый матч играем против «Спартака» в гостях. Дебютировать с таким сильным соперником — это круто или не очень?
— «Спартак» — большой клуб, настоящий гранд по российским меркам. Не зря его сравнивают с мадридским «Реалом». У футболистов всегда есть дополнительная мотивация в матчах с такими соперниками. Но я, как тренер, буду готовиться к «Спартаку» ровно так же, как буду готовиться к матчу с «Балтикой», «Ростовом» или с кем-либо ещё. При этом матч со «Спартаком» точно будет особенным, ведь это наш дебют в Премьер-Лиге. Плюс в «Спартаке» работают наши друзья — практически со всеми членами тренерского штаба Карседо мы вместе работали в «Севилье». Да и с самим Хуаном мы хорошо общаемся, — приводит слова Диаса пресс-служба московского клуба.

Материалы по теме
Фото
В «Спартаке» одним словом отреагировали на логотип для «Родины» от студии Артемия Лебедева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android