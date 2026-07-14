Тренер «Родины» Диас: «Спартак» — большой клуб, не зря его сравнивают с «Реалом»

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас высказался об ожидании нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и о встрече с московским «Спартаком» в 1-м туре чемпионата России.

— С какими эмоциями ожидаете начало сезона в Российской Премьер-Лиге?

— Конечно, жду первый матч в Премьер-Лиге с нетерпением. Когда я только пришёл в «Родину», был очень вдохновлён тем, что меня ожидает. Я пронёс вдохновение через весь сезон Первой лиги – во многом это и привело нас к успеху. А теперь представь, если у меня были такие эмоции в Первой лиге, какие могут быть сейчас, в РПЛ? Вдохновения в два раза больше.

— Первый матч играем против «Спартака» в гостях. Дебютировать с таким сильным соперником — это круто или не очень?

— «Спартак» — большой клуб, настоящий гранд по российским меркам. Не зря его сравнивают с мадридским «Реалом». У футболистов всегда есть дополнительная мотивация в матчах с такими соперниками. Но я, как тренер, буду готовиться к «Спартаку» ровно так же, как буду готовиться к матчу с «Балтикой», «Ростовом» или с кем-либо ещё. При этом матч со «Спартаком» точно будет особенным, ведь это наш дебют в Премьер-Лиге. Плюс в «Спартаке» работают наши друзья — практически со всеми членами тренерского штаба Карседо мы вместе работали в «Севилье». Да и с самим Хуаном мы хорошо общаемся, — приводит слова Диаса пресс-служба московского клуба.