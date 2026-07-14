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«Не стоит слишком зацикливаться на истории». Кейн — о полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной

«Не стоит слишком зацикливаться на истории». Кейн — о полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о влиянии исторического подтекста на предстоящий полуфинал ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины. Катализатором футбольного противостояния команд является победа Англии в Фолклендском вооружённом конфликте 1982 года, унёсшем жизни 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих. В преддверии матча министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно потребовал начать новые переговоры по вопросу о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, не стоит слишком зацикливаться на истории. Да, всё это часть процесса, именно об этом вы (СМИ. – Прим. «Чемпионата») будете говорить, болельщики тоже будут вовлечены. Но с точки зрения игрока, это наше противостояние с великолепной командой, которая умна, тактически грамотна, умеет зарабатывать фолы и замедлять игру. Это Англия и Аргентина. Две крупнейшие нации, сражающиеся лицом к лицу, два гиганта в полуфинале чемпионата мира. У нас есть цель, концентрация внимания, с которой мы проводим каждую минуту в каждой игре, и этот матч — не исключение», — приводит слова Кейна ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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