Дмитрий Аленичев считает сборную Франции фаворитом в матче полуфинала ЧМ с Испанией

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между Францией и Испанией. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, начало — в 22:00 мск.

«Ещё в начале чемпионата мира говорил, что фаворит для меня — Франция. Иметь такую тройку нападающих… Мбаппе, Олисе и Дембеле! Ещё есть Дуэ и Баркола. Они для меня главные фавориты. В матче с Испанией я бы дал 60 на 40 на победу Франции», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.