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Дмитрий Аленичев считает сборную Франции фаворитом в матче полуфинала ЧМ с Испанией

Дмитрий Аленичев считает сборную Франции фаворитом в матче полуфинала ЧМ с Испанией
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между Францией и Испанией. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 0
Испания

«Ещё в начале чемпионата мира говорил, что фаворит для меня — Франция. Иметь такую тройку нападающих… Мбаппе, Олисе и Дембеле! Ещё есть Дуэ и Баркола. Они для меня главные фавориты. В матче с Испанией я бы дал 60 на 40 на победу Франции», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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