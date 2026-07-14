Тренер «Родины» Диас рассказал, за счёт чего команда планирует адаптироваться к РПЛ

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас высказался о соперниках команды в стартовых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, а также оценил отличие Лиги Pari от высшего дивизиона чемпионата России.

— «Родину» вообще ждёт интересное начало сезона. В первых пяти турах — «Спартак», «Зенит» и «Динамо». Как к этому подготовиться?

— Уровень команд намного выше. Нам придётся стиснуть зубы и адаптироваться к новым реалиям. Премьер-Лига — это большой дом. И мы зашли туда впервые. Нужно как можно быстрее стать в этом доме своими.

— Вы наверняка уже отсматриваете матчи будущих соперников. Как для себя отметили главное отличие Первой лиги от РПЛ?

— Прекрасно понимаю, в РПЛ у нас будет намного меньше времени на владение мячом, чем было в Первой лиге. Мы к этому готовы. Без мяча нужно будет действовать компактно, надёжно и агрессивно. Быстрые атаки — наше главное оружие. Поэтому, как только будем забирать себе мяч, будем стараться в них выбегать. Это работало в Первой лиге — надеюсь, получится адаптировать и к РПЛ, — приводит слова Диаса пресс-служба московского клуба.