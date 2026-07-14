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Хабиб Нурмагомедов назвал пять любимых футболистов в истории и шесть лучших сейчас

Хабиб Нурмагомедов назвал пять любимых футболистов в истории и шесть лучших сейчас
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал пятёрку любимых игроков за всю историю футбола, а также выделил шесть сильнейших, по его мнению, футболистов на данный момент.

«Роналдо, Зидан, Роналду, Ибрагимович на четвёртом месте и давай такого [неочевидного], мне очень сильно нравился ван Нистелрой. Я очень сильно радовался, когда он перешёл в «Реал». А сейчас лучшие для меня — Витинья, Хвича, Мбаппе, Ямаль и Дембеле. На шестом месте Холанд», — сказал Нурмагомедов в интервью экс-футболисту сборной России Фёдору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. В голосовании он опередил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля (второе место) и одноклубника Витинью (третье место).

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