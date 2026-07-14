15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: Юри Тилеманс в форме «Манчестер Юнайтед» после перехода

Фото: Юри Тилеманс в форме «Манчестер Юнайтед» после перехода
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» презентовал полузащитника сборной Бельгии Юри Тилеманса в форме клуба. Хавбек перешёл из «Астон Виллы», его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2031 года. Ранее СМИ утверждали, что «МЮ» заплатит за бельгийца около € 41 млн.

В минувшем сезоне-2025/2026 Тилеманс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Юри был одним из лидеров сборной Бельгии на чемпионате мира 2026 года, где его национальная команда дошла до стадии 1/4 финала. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает € 30 млн.

Материалы по теме
«МЮ» купил Тилеманса, «ПСЖ» ищет конкурента для Сафонова! LIVE трансферов Европы
Live
«МЮ» купил Тилеманса, «ПСЖ» ищет конкурента для Сафонова! LIVE трансферов Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android