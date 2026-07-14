Фото: Юри Тилеманс в форме «Манчестер Юнайтед» после перехода

«Манчестер Юнайтед» презентовал полузащитника сборной Бельгии Юри Тилеманса в форме клуба. Хавбек перешёл из «Астон Виллы», его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2031 года. Ранее СМИ утверждали, что «МЮ» заплатит за бельгийца около € 41 млн.

В минувшем сезоне-2025/2026 Тилеманс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Юри был одним из лидеров сборной Бельгии на чемпионате мира 2026 года, где его национальная команда дошла до стадии 1/4 финала. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает € 30 млн.