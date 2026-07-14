Тренер «Родины» Диас рассказал о татуировке, посвящённой Москве

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас рассказал о татуировке, которая посвящена Москве.

— У вас на икре набита татуировка, посвящённая Москве. Можете про неё рассказать?

— Когда мы с «Севильей» выиграли Лигу Европы, я сделал в честь этого татуировку. Выход с «Родиной» в РПЛ — не менее важная цель, которую мы достигли. Поэтому я решил сделать ещё одну. Но вообще первую татуировку, посвящённую Москве, сделал мой помощник — Хосе Серрано. Мне понравился дизайн, набил такую же.

— Какая татуировка важнее?

— Это как спросить, кого я больше люблю — сына Карлоса или дочь Валентину. Лига Европы, очевидно, гораздо более престижный турнир, чем Первая российская лига. Я выиграл её с «Севильей», с командой всей моей жизни. Но выход с «Родиной» в РПЛ — мой первый успех в качестве главного тренера. И для клуба он тоже стал историческим. Поэтому не могу ответить на этот вопрос, — приводит слова Диаса пресс-служба московского клуба.