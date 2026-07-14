Хабиб Нурмагомедов назвал топ-3 лучших футбольных тренеров, Гвардиолы нет в списке

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал тройку сильнейших, на его взгляд, футбольных тренеров. Возглавлявший «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не попал в список.

«Луис Энрике, 100%, на первом месте. То, как он поставил команду, как общается с руководством, какие у него полномочия и как он с ними справляется. Если его кинуть в «Реал», неоднозначно, он справится или нет. А здесь он не просто пришёл, а команду создал.

Артета сильно нравится. Очень харизматичный и энергичный. Много у кого учился, сам был топ-игроком. А на третьем месте Компани. Гвардиолу поставил бы сейчас на четвёртое место, но если за всё время, он с любым поборется за первое место. Столько титулов вроде бы ни у кого нет. Гвардиола и Анчелотти… Куда ты их уберёшь», — сказал Нурмагомедов в интервью экс-футболисту сборной России Фёдору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.