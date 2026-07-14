Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на поле в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Игра проходит в эти минуты, счёт 0:0. Таким образом, форвард стал рекордсменом своей национальной команды по количеству матчей на ЧМ.

Мбаппе проводит 21-й матч на чемпионатах мира, обойдя по этому показателю экс-голкипера французов Уго Льориса.

На предыдущей стадии турнира сборная Испании в четвертьфинале одержала победу над Бельгией со счётом 2:1. Франция, в свою очередь, в матче за выход в полуфинал обыграла Марокко — 2:0.

Во втором полуфинале чемпионата мира — 2026 сыграют сборные Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.