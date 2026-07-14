15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на поле в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Игра проходит в эти минуты, счёт 0:0. Таким образом, форвард стал рекордсменом своей национальной команды по количеству матчей на ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Мбаппе проводит 21-й матч на чемпионатах мира, обойдя по этому показателю экс-голкипера французов Уго Льориса.

На предыдущей стадии турнира сборная Испании в четвертьфинале одержала победу над Бельгией со счётом 2:1. Франция, в свою очередь, в матче за выход в полуфинал обыграла Марокко — 2:0.

Во втором полуфинале чемпионата мира — 2026 сыграют сборные Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испания забила второй мяч Франции в полуфинале ЧМ! Команде Дешама нужно чудо! LIVE
Live
Испания забила второй мяч Франции в полуфинале ЧМ! Команде Дешама нужно чудо! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android