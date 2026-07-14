Дидье Дешам стал тренером с наибольшим количеством матчей на ЧМ в истории

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам руководит своей командой во встрече 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Игра проходит в эти минуты, счёт — 0:0. Таким образом, Дешам стал наставником с наибольшим количеством матчей на ЧМ в истории. Об этом сообщает аккаунт OptaJean в социальной сети X.

Дешам проводит 26-й матч на чемпионатах мира. Он обошёл тренера Хельмута Шёна, который руководил сборной ФРГ в 25 встречах ЧМ.

На предыдущей стадии турнира сборная Испании в четвертьфинале одержала победу над Бельгией со счётом 2:1. Франция, в свою очередь, в матче за выход в полуфинал обыграла Марокко — 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.