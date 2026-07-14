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Дидье Дешам стал тренером с наибольшим количеством матчей на ЧМ в истории

Дидье Дешам стал тренером с наибольшим количеством матчей на ЧМ в истории
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам руководит своей командой во встрече 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Игра проходит в эти минуты, счёт — 0:0. Таким образом, Дешам стал наставником с наибольшим количеством матчей на ЧМ в истории. Об этом сообщает аккаунт OptaJean в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Дешам проводит 26-й матч на чемпионатах мира. Он обошёл тренера Хельмута Шёна, который руководил сборной ФРГ в 25 встречах ЧМ.

На предыдущей стадии турнира сборная Испании в четвертьфинале одержала победу над Бельгией со счётом 2:1. Франция, в свою очередь, в матче за выход в полуфинал обыграла Марокко — 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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