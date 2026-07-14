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Фото: удар Диня по Ямалю, после которого был назначен пенальти в матче Франция — Испания на ЧМ-2026

Фото: удар Диня по Ямалю, за который назначили пенальти в матче Франция — Испания на ЧМ
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Защитник сборной Франции Люка Динь сфолил на испанском нападающем Ламине Ямале в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. После этого сальвадорский арбитр Иван Бартон назначил пенальти, который реализовал Микель Оярсабаль на 22-й минуте. Игра проходит в эти минуты, счёт — 1:0 в пользу сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1. Сборная Франции, в свою очередь, одержала победу в матче с Марокко (2:0).

В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

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