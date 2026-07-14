Защитник «Сассуоло» Мухаремович присоединится к «Лидсу» — Романо

Защитник «Сассуоло» и сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович присоединится к «Лидс Юнайтед». Об этом сообщают журналисты Фабрицио Романо, Джанлука Ди Марцио и ряд других СМИ.

По информации источников, клубы договорились о сумме трансфера в € 40 млн. Половину суммы получит «Ювентус», воспитанником которого является футболист. Ожидается, что он прибудет в Англию в ближайшие 48 часов, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В сезоне-2025/2026 Мухаремович сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. По результатам сезона «Лидс» набрал 47 очков и занял 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.