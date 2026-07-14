Франция — Испания: Порро забил второй гол испанцев на 58-й минуте

В эти минуты идёт полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании. Встреча проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступает Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). На данный момент счёт 2:0 в пользу испанской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 58-й минуте Педро Порро забил второй гол испанцев. Ранее, на 22-й минуте, Микель Оярсабаль реализовал пенальти и вывел сборную Испании вперёд. На 29-й минуте у «трёхцветных» из-за травмы заменён Вильям Салиба, вместо него на поле вышел Максанс Лакруа.

Напомним, на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1. Сборная Франции, в свою очередь, одержала победу в матче с Марокко (2:0).

В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.