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Оярсабаль повторил рекорд по голам для испанских игроков в рамках одного чемпионата мира

Оярсабаль повторил рекорд по голам для испанских игроков в рамках одного чемпионата мира
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль забил гол в ворота национальной команды Франции (на момент публикации материала счёт 1:0 в пользу испанцев) в полуфинале чемпионата мира — 2026. Таким образом, футболист забил свой пятый мяч на нынешнем мировом первенстве и повторил бомбардирский рекорд для игроков «Красной фурии» в рамках одного ЧМ. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Ранее пять голов за сборную Испании на одном чемпионате мира забивали Эмилио Бутрагеньо в 1986-м и Давид Вилья в 2010-м.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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