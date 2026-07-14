Оярсабаль повторил рекорд по голам для испанских игроков в рамках одного чемпионата мира

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль забил гол в ворота национальной команды Франции (на момент публикации материала счёт 1:0 в пользу испанцев) в полуфинале чемпионата мира — 2026. Таким образом, футболист забил свой пятый мяч на нынешнем мировом первенстве и повторил бомбардирский рекорд для игроков «Красной фурии» в рамках одного ЧМ. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Ранее пять голов за сборную Испании на одном чемпионате мира забивали Эмилио Бутрагеньо в 1986-м и Давид Вилья в 2010-м.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.